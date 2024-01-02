لاعب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول أمام نوتينجهام فوريست

أشاد كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول بالعقلية التي يلعب بها زميله محمد صلاح.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على نيوكاسل بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 20، أهدر في الشوط الأول ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدفين ويصنع هدفا في الشوط الثاني.

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وقال جونز في تصريحات لموقع ناديه: "لقد نفدت الكلمات في مدح محمد صلاح".

وأضاف "لقد أهدر ركلة جزاء، لكن هذا هو الحال مع صلاح، فهو لا يخرج من أجواء المباراة بسبب ذلك. ويعلم أنه سيسجل من أي فرصة تصل إليه".

وأكمل "يقول صلاح في ذهنه طوال الوقت (سأسجل، سأسجل)، ولهذا السبب عندما يهدر فرصة ترى الابتسامة على وجهه لأنه يعلم أنه سيغتنم فرصته التالية".

وأتم "بالفعل ينجح في التسجيل مرة أخرى، ولهذا السبب فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ عدة سنوات حتى الآن".

المباراة كانت الأخيرة لصلاح مع ليفربول قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض نهائيات أمم إفريقيا هذا الشهر.

وسجل صلاح 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 332 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 204 أهداف وصنع 87 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول كورتيس جونز
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