سوبوسلاي ينضم لقائمة مصابي ليفربول

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

ليفربول ضد إيفرتون

انضم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول إلى قائمة مصابي الفريق خلال مباراة نيوكاسل يونايتد.

وفاز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي وانفرد بصدارة المسابقة.

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وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات نشرها موقع ناديه إن سوبوسلاي تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال اللقاء.

وأضاف "أردنا استبداله، كانت تلك هي الخطة، لكن لسوء الحظ تأخر الأمر لمدة دقيقة لأنه في الهجمة الأخيرة شعر بإصابة في العضلة الضامة".

وتابع كلوب "لا نعرف مدى سوء الإصابة، لذا علينا أن ننتظر".

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، مثل أندي روبرتسون وكوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا وستيفان بايتيتش وجويل ماتيب.

من حسن حظ كلوب أن أليكسيس ماك أليستر عاد من إصابته في الوقت المناسب، وشارك أمام نيوكاسل كبديل.

فالفريق سيفتقد لخدمات الياباني واتارو إندو الذي سيشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا هذا الشهر.

ليفربول دومينيك سوبوسلاي
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