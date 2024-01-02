فودين ينافس ألفاريز وبرناردو على جائزة لاعب الشهر في سيتي

يتنافس فيل فودين وبرناردو سيلفا وجوليان ألفاريز على جائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر ديسمبر المنصرم.

الثلاثي قاد مانشستر سيتي للتتويج بكأس العالم للأندية خلال ديسمبر وعدة انتصارات في الدوري الإنجليزي.

خاض سيتي 9 مباريات خلال ديسمبر سجل فيهم 22 هدفا وفاز خمس مرات بينما تعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط خلال 31 يوما.

واستعرض موقع سيتي ما قدمه الثلاثي خلال الشهر، وجاء كالتالي:

جوليان ألفاريز

لعب ألفاريز في قلب الهجوم في ظل غياب إيرلينج هالاند بعد تعرضه للإصابة.

ساهم العنكبوت الأرجنتيني في 7 أهداف خلال 8 مباريات مما جعله من أهم لاعبي الفريق حاليا.

ساعد صاحب الـ23 عاما مانشستر سيتي في الفوز بنهائي كأس العالم بعدما سجل ثنائية وصنع الثالث في الانتصار 4-0 على فلومينينيسي.

أصبح اللاعب الوحيد الذي يتوج بلقب كأس العالم على المستوى المحلي والدولي مع الأرجنتين.

كما أحرز ألفاريز العديد من الأهداف في 6 بطولات مختلفة مع سيتي.

برناردو سيلفا

كان شهرا مذهلا بالنسبة لـ سيلفا الذي سجل فيه 3 أهداف وصنع آخر.

جاء أول أهدافه في ديسمبر في الفوز 2-1 على لوتون تاون قبل التوجه إلى السعودية لبدء فعاليات كأس العالم للأندية.

سجل سيلفا في الانتصار 3-0 على أوراوا في نصف نهائي كأس العالم ثم أحرز هدفا وصنع مثله ضد إيفرتون في الدوري.

فيل فودين

واصل فيل فودين تقديم مستويات رائعة مما جعله أحد أهم لاعبي تشكيل بيب جوارديولا.

سجل الدولي الإنجليزي هدفين وصنع 3 ليساعد سيتي في التتويج بكأس العالم للأندية والاقتراب من الصدارة في الدوري.

كانت أول مساهماته عندما قدم تمريرة حاسمة لـ جاك جريليش في التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس في الدوري.

وفي جدة، أحرز صاحب الـ 23 عاما الهدف الثالث في نهائي كأس العالم للأندية.

كما استمر فودين في توهجه بإنجلترا أيضا، حيث سجل هدفا ضد إيفرتون قبل أن يصنع ثنائية فوز السماوي على شيفيلد يونايتد.

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