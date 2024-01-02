برمنجهام يقرر إقالة روني

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

واين روني مدرب دي سي يونايتد

أعلن نادي برمنجهام سيتي يوم الثلاثاء إقالة مدربه واين روني.

في منتصف أكتوبر الماضي، أعلن نادي برمنجهام تعيين روني كمدير فني للفريق بعد يومين من انفصاله عن فريق نادي دي سي يونايتد الأمريكي.

وقع روني وقتها على عقد مدته 3 سنوات ونصف، لكنه أقيل بعد 15 مباراة فقط.

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حين درب روني الفريق كان يحتل المركز السادس في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

لكنه سيتركه في المركز الـ20 ضمن 24 فريقا.

وخسر برمنجهام مع روني 9 مباريات وتعادل في 4 وفاز في 2 فقط.

وانفصل روني عن دي سي يونايتد بعدما انتهت آماله في التأهل للدور الفاصل من الدوري الأمريكي رغم الفوز الأخير على نيويورك سيتي، وذلك بسبب نتائج منافسيه.

وكانت المباراة هي الأخيرة التي قاد فيها روني الفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.

وذكر النادي بيان: "يمكننا أن نعلن أن إدارة النادي اتفقت مع واين روني على الانفصال بالتراضي".

وقال جاسون ليفين رئيس النادي: "تحدثنا مع روني واتفقنا على أنه من الأفضل لكل الأطراف إنهاء التعاقد في الوقت الحالي".

وأضاف "ممتنون لروني على كل ما قدمه للنادي ولكرة القدم الأمريكية، أولا كلاعب في صفوف دي سي يونايتد ثم كمدرب".

وأتم "روني سيبقى دائما عضوا مهما من عائلة دي سي يونايتد وصديقا مقربا".

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يذكر أن روني ترك إيفرتون في 2018 وانتقل للعب مع دي سي يونايتد.

ولعب روني مع الفريق لمدة 15 شهرا، قبل أن يتولى مهمة التدريب في الصيف الماضي.

ويعد واين من ناشئي إيفرتون ورحل عنه في عام 2004 إلى مانشستر يونايتد إلى أن عاد عليه مجددا في 2017.

وكان روني اعتزل اللعب الدولي مع منتخب إنجلترا وهو الهداف التاريخي له في عام 2017 حيث سجل 53 هدفا مع الأسود الثلاثة في 119 مباراة شارك فيها.

ويعد روني هو الهداف التاريخي أيضا لمانشستر يونايتد بتسجيله لـ253 هدفا.

واين روني برمنجهام سيتى
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