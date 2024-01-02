لتعويض الغيابات.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه الشاب

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول قطع إعارة لاعبه الشاب أوين بيك لنادي دندي الاسكتلندي.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى ليفربول بعد فترة قضاها في الدوري الاسكتلندي الممتاز، حيث شارك في 20 مباراة في جميع المسابقات.

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ويحاول يورجن كلوب تعويض الإصابات التي ضربت مركز الظهير الأيسر، فالظهير الأيسر الأساسي أندي روبرتسون مصاب منذ أكتوبر الماضي.

بينما أصيب بديله كوستاس تسيميكاس خلال مباراة أرسنال قبل أيام.

ويعتمد كلوب من وقتها على جو جوميز في مركز الظهير الأيسر بالمباريات الأخيرة، رغم أن مركزه الأساسي ظهير أيمن.

وشارك بيك مرتين مع فريق يورجن كلوب خلال موسم 2021-2022.

انضم بيك إلى أكاديمية الريدز منذ الـ13 من عمره وتدرج في فرق الناشئين والشباب.

ليفربول يورجن كلوب أندي روبرتسون كوستاس تسيميكاس أوين بيك
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