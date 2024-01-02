كلوب يسهب في الإشادة بأداء صلاح ضد نيوكاسل

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 12:15

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح

أسهب يورجن كلوب مدرب ليفربول في الإشادة بأداء نجمه محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على نيوكاسل بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 20، أهدر في الشوط الأول ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدفين ويصنع هدفا في الشوط الثاني.

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وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ الآن بأن صلاح يمكنه تغيير أي مباراة، ويمكنه التحسن خلال أي مباراة وكل هذه الأشياء، لأنه فعل ذلك مئات المرات من قبل".

وأضاف الألماني "كلما زاد عدد الأهداف التي سجلتها، كلما اعتدت على إهدار الفرص، حتى عندما تكون ركلة جزاء".

وتابع "كلما فهمت ما عليك القيام به، استمر، وإذا لزم الأمر استمر في التحسن، وهو ما يحدث غالبا، وهذا ما فعله صلاح".

وأكمل "صلاح آلة تسجيل الأهداف. ربما لو سجل ركلة الجزاء الأولى لكان أفضل وأفضل، ولكن كل شيء على ما يرام".

وأتم كلوب "صلاح لن يتوقف أبدا عن القيام بهذه الأشياء. إنه مميز للغاية".

المباراة كانت الأخيرة لصلاح مع ليفربول قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض نهائيات أمم إفريقيا هذا الشهر.

وسجل صلاح 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 332 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 204 أهداف وصنع 87 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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