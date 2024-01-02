تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل مرتين أمام نيوكاسل يونايتد وقاد فريقه للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على نيوكاسل بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 20، أهدر في الشوط الأول ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدفين ويصنع هدفا في الشوط الثاني.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.4 درجة من عشرة.

فيما كان كورتيس جونز الذي سجل الهدف الثاني صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بعد صلاح بـ8.3 درجة من عشرة.

المباراة كانت الأخيرة لصلاح مع ليفربول قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض نهائيات أمم إفريقيا هذا الشهر.

وسجل صلاح 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 332 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 204 أهداف وصنع 87 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.