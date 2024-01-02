تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نيوكاسل

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل مرتين أمام نيوكاسل يونايتد وقاد فريقه للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على نيوكاسل بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 20، أهدر في الشوط الأول ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدفين ويصنع هدفا في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
قد تصل إلى 8 مباريات.. غيابات صلاح عن ليفربول وقت أمم إفريقيا ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول في الصدارة وفرصة أمام سيتي للمركز الثاني صلاح: تسائلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا قبل أمم إفريقيا.. صلاح على القمة مع هالاند في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 23-24

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.4 درجة من عشرة.

فيما كان كورتيس جونز الذي سجل الهدف الثاني صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بعد صلاح بـ8.3 درجة من عشرة.

المباراة كانت الأخيرة لصلاح مع ليفربول قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض نهائيات أمم إفريقيا هذا الشهر.

وسجل صلاح 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 332 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 204 أهداف وصنع 87 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
أورنيستين: مانشستر يونايتد قرر إنهاء إعارة ريجيلون لاعب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح سوبوسلاي ينضم لقائمة مصابي ليفربول فودين ينافس ألفاريز وبرناردو على جائزة لاعب الشهر في سيتي صلاح: هذه أسباب إهدار ركلة الجزاء أمام نيوكاسل وتغيير الحذاء برمنجهام يقرر إقالة روني لتعويض الغيابات.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه الشاب كلوب يسهب في الإشادة بأداء صلاح ضد نيوكاسل
أخر الأخبار
بعد زيادة عدد الفرق المشاركة.. رباعي مصري في بطولة كأس زد الدولية 14 دقيقة | الكرة المصرية
أورنيستين: مانشستر يونايتد قرر إنهاء إعارة ريجيلون 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد - عودة الثلاثي المصاب.. واستمرار غياب كامافينجا ضد مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - القاتل نداي مولامبا ساعة | الكرة الإفريقية
قفة: لم أتحدث مع وكيلي حول الرحيل في يناير.. وتلقيت عرضا من الزمالك في بداية الموسم ساعة | الدوري المصري
سوبوسلاي ينضم لقائمة مصابي ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع الجونة لإمكانية قطع إعارة لاعبه في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي 4 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد