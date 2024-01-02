مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يناير والقنوات الناقلة - عودة الدوري الإسباني.. وميلان في كأس إيطاليا
الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 10:43
كتب : FilGoal
يعود الدوري الإسباني بعد فترة من التوقف بسبب استراحة نهاية العام.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
خياتفي × رايو فايكانو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسيداد × ديبورتيفو ألافيس.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × فياريال.. 10:30 مساء.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس إيطاليا
ميلان × كالياري.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري المحترفين المصري
دكرنس × النجوم.. 2:30 مساء.
حرس الحدود × بروكسي.. 2:30 مساء.
وي × السكة الحديد.. 2:30 مساء.
القناة × راية الرياضي.. 2:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
نرشح لكم
صلاح: هذه أسباب إهدار ركلة الجزاء أمام نيوكاسل وتغيير الحذاء برمنجهام يقرر إقالة روني لتعويض الغيابات.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه الشاب كلوب يسهب في الإشادة بأداء صلاح ضد نيوكاسل تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية قد تصل إلى 8 مباريات.. غيابات صلاح عن ليفربول وقت أمم إفريقيا ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول في الصدارة وفرصة أمام سيتي للمركز الثاني صلاح: تسائلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا