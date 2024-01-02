مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يناير والقنوات الناقلة - عودة الدوري الإسباني.. وميلان في كأس إيطاليا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 10:43

كتب : FilGoal

ميلان

يعود الدوري الإسباني بعد فترة من التوقف بسبب استراحة نهاية العام.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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خياتفي × رايو فايكانو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × ديبورتيفو ألافيس.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × فياريال.. 10:30 مساء.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

ميلان × كالياري.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

دكرنس × النجوم.. 2:30 مساء.

حرس الحدود × بروكسي.. 2:30 مساء.

وي × السكة الحديد.. 2:30 مساء.

القناة × راية الرياضي.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

ميلان الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني كأس إيطاليا
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