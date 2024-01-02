ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول في الصدارة وفرصة أمام سيتي للمركز الثاني

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

ليفربول

أنهى ليفربول الجولة 20 من الدوري الإنجليزي في صدارة جدول الترتيب مستغلا خسارة أرسنال أمام فولام.

وفاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصل إلى النقطة 45 في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ولا يزال له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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ثم أرسنال رابعا برصيد 40 نقطة أيضا، وبعده توتنام في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ووست هام في المركز السادس برصيد 33 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 31 نقطة، وبرايتون في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وسيلعب اليوم برايتون ضد وست هام في ختام الجولة.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل بعد نهاية الجولة 20.

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- أرسنال 40 نقطة

5- توتنام 39 نقطة

6- وست هام 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- ولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتجينهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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