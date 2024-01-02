صلاح يسجل مرتين في فوز ليفربول على نيوكاسل ويؤمن الصدارة قبل العودة للمنتخب

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز مثير على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وأمن محمد صلاح صدارة الدوري لفريقه ليفربول بعدما وصل للنقطة رقم 45 بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

وذلك قبل أن يغادر محمد صلاح فريقه ليفربول للانضمام لصفوف منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 29 في المركز التاسع.

رباعية ليفربول سجلها صلاح هدفين، وهدف لكل من كودي جاكبو وكورتس جونز.

وجاء هدف نيوكاسل الوحيد عن طريق ألكساندر إيزاك.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط قوي للغاية وسدد أرنولد كرة بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

وانطلق صلاح من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها داروين نونيز بتسديدة لكن الحارس مارتن دوبرافكا أبعدها عن شباكه.

وسجل لويس دياز هدفا لليفربول لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل في الدقيقة 20.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 20 لصالح لويز دياز.

وتقدم محمد صلاح لتسديد الركلة لكن الحارس دوبرافكا واصل تألقه وتصدى له، وتابع أرنولد الكرة لكنه سددها أعلى العارضة.

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وأهدر داروين نونيز أخطر فرصة لليفربول في الدقيقة 35 بعدما انفرد بالمرمى وبدلا من أن يمرر الكرة إلى محمد صلاح سددها في الحارس دوبرافكا.

وكاد أرنولد أن يسجل من منطقة مستحيلة في الملعب بجانب الركلة الركنية بعدما سدد كرة مباشرة اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني كانت الأمور مشتعلة من الفريقين وشهد المزيد من الأهداف والأحداث المثيرة.

البداية كانت مع هدف ليفربول الأول والذي سجله محمد صلاح في الدقيقة 49 بعد تمريرة من دراوين نونيز وضعته أمام المرمى.

ويعد هذا الهدف هو رقم 150 لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

لكن نيوكاسل تعادل سريعا بهدف سجله المهاجم ألكساندر إيزاك في الدقيقة 54 من انفراد بالمرمى.

بعدها أضاف كورتس جونز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 74 بنفس طريقة هدف صلاح ولكن بتمريرة من البديل ديوجو جوتا.

وسريعا سجل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 78 وهذه المرة عن طريق الهولندي كودي جاكبو بصناعة من محمد صلاح.

إلا أن نيوكاسل واصل إشعال المباراة وسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 81 بضربة رأسية من المدافع سفين بوتمان.

وأخيرا أنهى محمد صلاح المباراة لصالح ليفربول بعدما سجل الهدف الرابع.

وجاء الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 86 حصل عليها جوتا بعد عرقلته من قبل الحارس دوبرافكا.

ليحافظ ليفربول على صدارته للدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه أستون فيلا.

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أرنولد يمنح صلاح تنفيذ ركلة الجزاء لكن الأخير يهدرها أمام تألق حارس نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/WvGAgwKwkG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2024