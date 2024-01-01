انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(2) نيوكاسل.. الريدز يؤمن الصدارة
الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
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ق 85: جووووول صلاح والثاني
ق 82: جووووول سفين بوتمان
ق 79: جوووووول جاكبو والثالث
ق 74: جووووول جونز والثاني
ق 49: جوووووول صلاح والأول
ق 38: أووووه أرنولد يهدر بطريقة رائعة وكرة في العارضة
ق 35: انفراد ضائع من نونيز
ق 22 صلاح يهدر ركلة جزاء
ق 20 ركلة جزاااااااء
ق 18 هدف غير محتسب لدياز
ق 11: عرضية من محمد صلاح يتابعها داروين والحارس يبعدها
ق 2: الأول يضيع من أرنولد
انطلاق المباراة
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