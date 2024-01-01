انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(2) نيوكاسل.. الريدز يؤمن الصدارة

الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 85: جووووول صلاح والثاني

ق 82: جووووول سفين بوتمان

ق 79: جوووووول جاكبو والثالث

ق 74: جووووول جونز والثاني

ق 49: جوووووول صلاح والأول

ق 38: أووووه أرنولد يهدر بطريقة رائعة وكرة في العارضة

ق 35: انفراد ضائع من نونيز

ق 22 صلاح يهدر ركلة جزاء

ق 20 ركلة جزاااااااء

ق 18 هدف غير محتسب لدياز

ق 11: عرضية من محمد صلاح يتابعها داروين والحارس يبعدها

ق 2: الأول يضيع من أرنولد

انطلاق المباراة

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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