تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نيوكاسل.. وعودة ماك أليستر

الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويلعب لويس دياز وداروين نونيز بجانب صلاح في هجوم ليفربول.

أخبار متعلقة:
لاعب مانشستر يونايتد يزامل مرموش في فرانكفورت سان جيرمان يضم مدافعا برازيليا

وشهدت قائمة ليفربول عودة أليكسيس ماك أليستر إلى مقاعد البدلاء بعد التعافي من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز – واتارو إيندو

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز

بينماء جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

المرمى: دوبرافكا

الدافع: تينو ليفرامينتو – فابيان شار – سفين بوتمان – دان بيرن

الوسط: برونو جيماريش – شون لونجستاف – لويس ميلي

الهجوم: أنتوني جوردن – ألكساندر إيزاك – جولينتون

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نيوكاسل.. صلاح يهدر ركلة جزاء سكاي: مانشستر يونايتد يقرر عدم تفعيل بند تمديد عقد فاران رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل مواعيد مباريات الإثنين 1 يناير - دربي القناة.. وليفربول ضد نيوكاسل أرتيتا: إذا لعب أرسنال هكذا في المباريات المقبلة فلن نحقق أي شيء ديكلان رايس: لا داعي للذعر على أرسنال ماركا: أتليتكو مدريد تواصل مع يونايتد لبحث إمكانية ضم جرينوود سقوط ثاني على التوالي.. فولام يهزم أرسنال ويبعده أكثر عن الصدارة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نيوكاسل.. صلاح يهدر ركلة جزاء 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو أدهم لـ في الجول: سددنا جزءا من مستحقات مساعدي فيريرا.. وسننهي ملف رعاية سامسون 39 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - مصر تهزم موريتانيا وتتأهل لنصف نهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا - حكايات السحر والشعوذة ولعنة استمرت 23 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نيوكاسل.. وعودة ماك أليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة منذ 2020.. التعادل يحسم دربي المصري أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - كشف طبي وقياسات بدنية للاعبي منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
منافس مودرن فيوتشر - عودة يرحل عن الهلال الليبي.. ومدرب الاتحاد يتولى المسؤولية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي 4 رابطة الأندية تطبق اللائحة على الزمالك بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة