تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نيوكاسل.. وعودة ماك أليستر

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويلعب لويس دياز وداروين نونيز بجانب صلاح في هجوم ليفربول.

وشهدت قائمة ليفربول عودة أليكسيس ماك أليستر إلى مقاعد البدلاء بعد التعافي من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز – واتارو إيندو

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز

بينماء جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

المرمى: دوبرافكا

الدافع: تينو ليفرامينتو – فابيان شار – سفين بوتمان – دان بيرن

الوسط: برونو جيماريش – شون لونجستاف – لويس ميلي

الهجوم: أنتوني جوردن – ألكساندر إيزاك – جولينتون

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.