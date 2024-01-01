منافس مودرن فيوتشر - عودة يرحل عن الهلال الليبي.. ومدرب الاتحاد يتولى المسؤولية

الإثنين، 01 يناير 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد عودة - الهلال الليبي

أعلن نادي هلال بنغازي الليبي رحيل محمد عودة المدير الفني المصري عن قيادة الفريق.

ويتولى محمد عودة مسؤولية القيادة الفنية لفريق الهلال الليبي منذ نوفمبر 2022.

ويقع هلال بنغازي في نفس مجموعة مودرن فيوتشر بمنافسات الكونفدرالية الإفريقية.

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كما أعلن النادي الليبي عن تولي زوران مانولوفيتش المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، مسؤولية قيادة الفريق خلفا لعودة.

وحقق هلال بنغازي الفوز في مباراة وحيدة بدور المجموعات بالكونفدرالية وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات.

ويتساوى هلال بنغازي مع سوبر سبورت الجنوب إفريقي بثلاث نقاط لكل منهما عقب مرور 4 جولات في المركزين الثالث والرابع.

بينما ينفرد اتحاد العاصمة بالصدارة برصيد 10 نقاط ليحسم تأهله لربع النهائي.

أما مودرن فيوتشر فيمتلك 7 نقاط في المركز الثاني ويحتاج لتحقيق الانتصار في مباراة واحدة من المباراتين المقبلتين لحسم بطاقة التأهل.

وتولى زوران مانولوفيتش قيادة فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى يوليو 2023.

ولم يتول زوران قيادة أي فريق منذ رحيله عن الاتحاد السكندري.

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