أمم آسيا - محمود وادي على رأس قائمة فلسطين

الإثنين، 01 يناير 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

أعلن مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين قائمة الفدائي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2024 في قطر.

محمود وادي

النادي : المقاولون العرب

فلسطين

وشهدت القائمة تواجد محمود وادي مهاجم المقاولون العرب.

كما انضم للقائمة ياسر حمد ومحمد صالح ثنائي المصري السابق ومصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا السابق.

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وجاءت قائمة منتخب فلسطين كالآتي:

المرمى: رامي حمادة – نعيم أبو عكر – براء خروب

الدفاع: عمرو قدورة – مصعب البطاط – موسى فيراوي – محمد خليل – سامر الجندي – كاميلو سالدانا – ميشيل ميلان – محمد صالح – ياسر حمد

الوسط: المهدي عيسى – عميد محاجنة – عطاء جابر – عدي خروب – محمد باسم – سامر الزبيدي – تامر صيام – محمود أبو وردة

الهجوم: إسلام البطران – علاء الدين حسين – محمود وادي – شهاب القنبر – زيد القنبر – عدي الدباغ

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من الإمارات وإيران وهونج كونج.

فلسطين كأس أمم آسيا محمود وادي
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