أمم آسيا - محمود وادي على رأس قائمة فلسطين

أعلن مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين قائمة الفدائي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2024 في قطر.

محمود وادي النادي : المقاولون العرب فلسطين

وشهدت القائمة تواجد محمود وادي مهاجم المقاولون العرب.

كما انضم للقائمة ياسر حمد ومحمد صالح ثنائي المصري السابق ومصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا السابق.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين كالآتي:

المرمى: رامي حمادة – نعيم أبو عكر – براء خروب

الدفاع: عمرو قدورة – مصعب البطاط – موسى فيراوي – محمد خليل – سامر الجندي – كاميلو سالدانا – ميشيل ميلان – محمد صالح – ياسر حمد

الوسط: المهدي عيسى – عميد محاجنة – عطاء جابر – عدي خروب – محمد باسم – سامر الزبيدي – تامر صيام – محمود أبو وردة

الهجوم: إسلام البطران – علاء الدين حسين – محمود وادي – شهاب القنبر – زيد القنبر – عدي الدباغ

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من الإمارات وإيران وهونج كونج.