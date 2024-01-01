منافس مصر - غياب بارتي عن قائمة غانا النهائية لـ أمم إفريقيا.. وتواجد ويليامز وقدوس

الإثنين، 01 يناير 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

منتخب غانا

أعلن كريس هوتون مدرب منتخب غانا قائمة فريقه التي ستخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام البطولة في كوتديفوار بداية من 13 يناير الجاري.

وتشهد القائمة غياب توماس بارتي لاعب أرسنال والذي يعاني من إصابة.

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ويتواجد إنياكي ويليامز ومحمد قدوس كأبرز اللاعبين في القائمة.

أندري أيو سيشارك في النسخة الثامنة له مع منتخب غانا ليعادل رقم أحمد حسن وريجوبير سونج كأكثر المشاركين في تاريخ البطولة، ويحتاج أيو إلى المشاركة في 3 مباريات ليكون هو أكثر لاعب شارك في عدد مباريات.

وجاءت قائمة غانا بالكامل كالتالي:

الحراس: لاورنس إيت زيجي (سانت جالين السويسري) – ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي) جو وولاكوت (هيبرنيانز الإسكتلندي).

الدفاع: أليدو سيدو (كليرمون فوت الفرنسي) – دينيس أدوي (كلوب بروج البلجيكي) – كينجسلي شيندلر (سامسون سبور التركي) – جيديون مينساه (أوكسير الفرنسي) – حميدو عبد الفتاح (ميدياما الغاني) – نيكولاس أوبوكو (أميان الفرنسي) – دانييل أمارتي (بشكتاش التركي) – محمد ساليسو (موناكو الفرنسي) – أليكساندر دجيكو (فنربخشة التركي).

الوسط: إدريسو بابا (ألميريا الإسباني) – إليشا أووسو (أوكسير الفرنسي) – عبد الصمد ساليس (لانس الفرنسي) – ريتشموند لامبتي (أشانتي كوتوكو الغاني) – ماجيد أشيميرو (أندرلخت البلجيكي) – محمد قدوس (وست هام الإنجليزي) – أندري أيو (لو هافر الفرنسي) – رانسفورد كونيجسدروفر (هامبورج الألماني).

الهجوم: عثمان بوكاري (رد ستار الصربي) – جوزيف باينستل (جينك البلجيكي) – جوردان أيو (كريستال بالاس) – إرنيست نواماه (أولمبيك ليون الفرنسي) – إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو الإسباني) – أنتوان سمينيو (بورنموث الإنجليزي) – جوناثان سواه (ميدياما الغاني).

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية بجانب كل من مصر وموزمبيق وكاب فيردي.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب غانا مع مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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