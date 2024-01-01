مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الاتحاد.. بداية المباراة

الإثنين، 01 يناير 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

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ق2. الزنفلي يمنع الأول مبكرا برأسية من إسلام أبو سليمة.

بداية المباراة

الاتحاد السكندري الداخلية الدوري المصري
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