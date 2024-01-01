كأس آسيا - إندو وتومياسو في قائمة اليابان النهائية.. وتواجد ميتوما رغم الإصابة

الإثنين، 01 يناير 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

منتخب اليابان

أعلن مورياسو هاجيمي مدرب منتخب اليابان قائمة فريقه التي ستخوض كأس آسيا 2024.

وتقام البطولة في قطر بداية من يوم 12 يناير الجاري.

وشهدت القائمة تواجد كارو ميتوما رغم الإصابة التي أعلنها برايتون والتي من المفترض أن تبعده عن المشاركة في البطولة.

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ويتواجد أيضا واتارو إندو ومينامينو كأبرز اللاعبين في القائمة التي تشهد غياب كامادا لاعب لاتسيو.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: مايكاوا دايا (فيسيل كوبي) - زيون سوزوكي (سين ترودينس) – تايشي براندون نوزاوا (طوكيو).

الدفاع: شوجو تانيجوشي (الريان) – كو إتاكورا (بروسيا مونشنجلادباخ) – تسيوشي واتانابي (جينت) – يوتا ناكاياما (هادرسفيلد) – كوكي ماتشيدا (رويال يونيون سان جيلوا) – سيا مايكوما (سيريزو أوساكا) - تاكيهيرو تومياسو (أرسنال) – هيروكي إتو (شتوتجارت) – يوكيناري سوجاوارا (ألكامار).

الوسط: واتاردو إمدو (ليفربول) – جونيا إتو (ريمس) – تاكومي مينامينو (موناكو) – هيديماسا موريتا (سبورتنج لشبونة) – كارو ميتوما (برايتون) – ريو هاتاتي (سيلتيك) – ريتسو دوان (فرايبورج) – كايشو سانو (كاشيما) – تافيكوسو كوبو (ريال سوسيداد).

الهجوم: تاكوما أسانو (بوخوم) - دايزن مايدا (سيلتيك) – أياسي أويدا (فينورد) – ماو هوسويا (ريسول).

ويلعب منتخب اليابان في المجموعة الرابعة بجوار كل من فيتنام والعراق وإندونيسيا.

اليابان كأس آسيا
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