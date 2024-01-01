لاعب مانشستر يونايتد يزامل مرموش في فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت يوم الاثنين ضم دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

فان دي بيك كان لا يشارك كثيرا مع يونايتد وبحث منذ فترة الرحيل من قلعة الشياطين الحمر.

النادي الذي يلعب له عمر مرموش ضم اللاعب الهولندي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

وأفاد نادي مانشستر يونايتد: "نتمنى كل التوفيق للاعبنا الهولندي الذي سينضم إلى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24"..

فيما قال ماركوس كروش المدير الرياضي لفرانكفورت: "يتناسب دوني فان دي بيك مع أسلوب لعبتنا تماما".

وأضاف "فان دي بيك لديه خبرة دولية سيستفيد منها شباب الفريق".

وكان دينو توبمولر مدرب فرانكفورت قد تحدث عن الصفقة قبل أسابيع، حين قال في تصريحات لشبكة DAZN: "كل من يعرف القليل عن كرة القدم يدرك أن دوني فان دي بيك لاعب كرة قدم جيد بشكل استثنائي".

وكان مانشستر يونايتد يرغب في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه لم ينجح في ذلك.

ومنذ انضمامه ليونايتد في عام 2020 خاض صاحب الـ26 عاما 62 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتخللت فترته في يونايتد إعارة منتصف الموسم قبل الماضي إلى إيفرتون حيث اكتفى بسبع مشاركات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا.

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