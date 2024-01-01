النصر السعودي يحصد 9 ملايين دولار مقابل وديتين في الصين

يحصد نادي النصر السعودي 9 ملايين دولار نظير المشاركة في مباراتين وديتين بالصين هذا الشهر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وذكرت الجريدة السعودية أن النصر سيخوض مباراتين تجريبيتين أمام فريقي شنجهاي الصيني في 24 من يناير الجاري، وتشجيانج في 28 من الشهر ذاته.

وأضافت أن المبلغ سيشمل المباراتين، إضافة إلى بعض اللقاءات الإعلامية لنجوم الفريق، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

من جهة أخرى، سيغيب عن البعثة الثنائي، السنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، لوجودهما في صفوف منتخبيهما اللذين يستعدان للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا.

يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 15 يوما بعد توقف الدوري السعودي.

فالمنتخب السعودي يستعد لخوض نهائيات كأس أمم آسيا في قطر هذا الشهر.

ويستأنف النصر التدريبات، الاثنين، 15 يناير المقبل، قبل المغادرة إلى الصين.

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