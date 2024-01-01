سكاي: مانشستر يونايتد يقرر عدم تفعيل بند تمديد عقد فاران

قرر مانشستر يونايتد عدم تمديد تعاقده مع رافايييل فاران لاعب الفريق وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

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وينتهي تعاقد فاران مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

ويتواجد في عقد اللاعب بند يسمح لمانشستر يونايتد بتمديده لموسم إضافي.

وفقا لسكاي فإن النادي قرر عدم تفعيل بند تمديد عقد فاران وسيكون حرا للتفاوض مع أي فريق للانضمام إليه بداية من اليوم.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع فاران خلال شهر يناير لتعويض إصابة إدير ميليتاو ودافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي.

البعض كان قد كشف عن وجود خلافات بين فاران وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أبعدته عن المشاركة في بعض المباريات في وقت سابق قبل أن يعود للتشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة.

المدافع الفرنسي صاحب الـ 30 عاما انضم لمانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في عام 2021.

وأسهم النجم الفرنسي في تتويج مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الماضي.

وشارك فاران في 16 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي.