منافس مصر - فشل محاولات بلباو في تأخير انضمام نجم غانا لمنتخب بلاده
الإثنين، 01 يناير 2024 - 11:22
كتب : FilGoal
فشلت محاولات نادي أتليتك بلباو في تأخير انضمام إينياكي ويليامز نجم غانا لمنتخب بلاده استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.
ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.
وأفاد النادي في بيان: "محاولاتنا فشلت في تأخير انضمام إينياكي ويليامز لمعسكر منتخب غانا حتى يلعب أمام إشبيلية يوم الخميس المقبل".
ويصطدم بلباو بإشبيلية مع عودة الدوري الإسباني للمنافسات بعد فترة راحة قصيرة.
وأضاف البيان "سينضم ويليامز لمعسكر غانا يوم الاثنين استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا".
ويعلن كريس هويتون مدرب غانا القائمة النهائية للفريق يوم الاثنين.
وتنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.
وتلعب غانا مباراتها الأولى ضد كاب فيردي يوم 15 يناير.
video:1
نرشح لكم
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف البطولة جيدا؟ أمم إفريقيا – ديانج ينتظم في معسكر منتخب مالي منافس مصر - مأساة غانا و"الأهلي" المفقود.. ماذا حدث للعملاق سابقا؟ أمم إفريقيا - المغرب والشخصية المفقودة.. ما وراء الفشل القاري لرابع العالم كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف منتخب الجزائر جيدا؟ بلماضي: الجزائر ليست مرشحة للتتويج بأمم إفريقيا.. مصر والمغرب على رأس المرشحين أمم إفريقيا – الكاميرون.. أزمات دائمة وبطل تاريخي كويز أمم إفريقيا - هل تعرف جنسيات نجوم القارة جيدا؟ اختبر نفسك