منافس مصر - فشل محاولات بلباو في تأخير انضمام نجم غانا لمنتخب بلاده

الإثنين، 01 يناير 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

إنياكي ويليامز - أتليتك بلباو

فشلت محاولات نادي أتليتك بلباو في تأخير انضمام إينياكي ويليامز نجم غانا لمنتخب بلاده استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

وأفاد النادي في بيان: "محاولاتنا فشلت في تأخير انضمام إينياكي ويليامز لمعسكر منتخب غانا حتى يلعب أمام إشبيلية يوم الخميس المقبل".

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ويصطدم بلباو بإشبيلية مع عودة الدوري الإسباني للمنافسات بعد فترة راحة قصيرة.

وأضاف البيان "سينضم ويليامز لمعسكر غانا يوم الاثنين استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا".

ويعلن كريس هويتون مدرب غانا القائمة النهائية للفريق يوم الاثنين.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتلعب غانا مباراتها الأولى ضد كاب فيردي يوم 15 يناير.

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