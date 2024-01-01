دياب: الدوري سينتهي في موعده رغم التغيرات

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على إنتهاء الدوري المصري في الموعد المحدد له سلفا بنهاية شهر يوليو.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "بالطبع نكون سعداء بمشاركة الأهلي والزمالك في أي بطولة ولكننا نتعامل مع 18 نادي في الدوري المصري وشاهدنا الموسم الماضي نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا شهد حضور جماهيري كبير والمباراة كانت رائعة بين الفريقين".

"النسخة الأولى من كأس الرابطة كانت تقام في نفس الظروف وشارك الأهلي والزمالك بفرق من الناشئين وأفادتهم كثيرا بخروج لاعبين جدد واكتشافهم وبعضهم أصبح مع الفريق الأول والآخر حتى قاموا بتسويقهم".

"إن شاء الله سنتمكن من إنهاء الدوري في موعده بنهاية شهر يوليو على الرغم من حدوث بعض التغيرات مثل بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي لم تكن مفيدة للأندية وأيضا طلب منتخب مصر عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير".

"بعد انتخابنا لأول مرة في رابطة الأندية اقترحنا على الأندية إقامة موسم استثنائي بنطام الدوري البلجيكي من أجل إنهاء الدوري بشكل مبكر وبدايته مع باقي العالم ولكن الأندية رفضت ولذلك وضعنا خطة طويلة على مدار 4 سنوات من أجل تعديل مواعيد الدوري".

ويتوقف الدوري المصري بداية من غدا الثلاثاء وحتى إنتهاء كأس الأمم الإفريقية بسبب مشاركة مصر في البطولة.

وخلال فترة التوقف ستقام بطولة كأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين والتي تشهد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة.