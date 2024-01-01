مواعيد مباريات الإثنين 1 يناير - دربي القناة.. وليفربول ضد نيوكاسل

الإثنين، 01 يناير 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أمام الإسماعيلي

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز بلقائين قبل توقفه من أجل مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعرض لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواعيد مباريات اليوم 1 يناير 2024 بالكامل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الداخلية × الاتحاد السكندري.. 4:00 - أون تايم سبورتس 2.

المصري × الإسماعيلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

ستوك سيتي × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد مباريات الإثنين 1 يناير
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