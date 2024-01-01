مواعيد مباريات الإثنين 1 يناير - دربي القناة.. وليفربول ضد نيوكاسل

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز بلقائين قبل توقفه من أجل مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعرض لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواعيد مباريات اليوم 1 يناير 2024 بالكامل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الداخلية × الاتحاد السكندري.. 4:00 - أون تايم سبورتس 2.

المصري × الإسماعيلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

ستوك سيتي × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء.

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