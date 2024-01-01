مواعيد مباريات الإثنين 1 يناير - دربي القناة.. وليفربول ضد نيوكاسل
الإثنين، 01 يناير 2024 - 10:30
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز بلقائين قبل توقفه من أجل مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية.
ويستعرض لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواعيد مباريات اليوم 1 يناير 2024 بالكامل والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الداخلية × الاتحاد السكندري.. 4:00 - أون تايم سبورتس 2.
المصري × الإسماعيلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
ستوك سيتي × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالكامل من هنا
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