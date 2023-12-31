برسالة مؤثرة.. كيف اختتم كولر عام 2023

هنأ مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي جماهير الفريق بحلول العام الجديد مسترجعا النجاحات التي حققها في العام الماضي 2023.

وكتب كولر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كان عاما رائعا مليئا بالنجاح والانتصارات والالقاب و اللحظات الرائعة.. و أروع ما فيه أننا كنا كفريق سببا في سعادة و فرحة الملايين من جمهور الأهلي العظيم.

على أبواب عام جديد محملا بأحلام وطموحات لا حدود لها.. كل عام وأنتم بخير وأتمنى عاما جديدا زاهرا بالبطولات والانتصارات والألقاب.

وارتفعت مكاسب الأهلي المالية خلال عام 2023 من المشاركة في جميع البطولات سواء الموسم الماضي أو الجاري إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

وأضاف الأهلي لخزائنه اللقب الـ 150 في تاريخه بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في كأس السوبر المصري 2023.

وشارك الأهلي في 6 بطولات مختلفة يحصد جوائزها بالدولار الأمريكي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا ما مكنّه من المشاركة في كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، كما شارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وكذلك لقب الدوري المصري ما مكنه من المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطالب نظامها الجديد.