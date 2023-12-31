ماركا: أتليتكو مدريد تواصل مع يونايتد لبحث إمكانية ضم جرينوود

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

بدأ نادي أتليتكو مدريد الإسباني العمل لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية لزيادة قوة الفريق في ظل المنافسة على عدة بطولات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتليتكو مدريد تواصل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لبحث إمكانية ضم ماسون جرينوود لاعب الفريق المعار إلى خيتافي الإسباني.

يأتي ذلك بعدما تألق جرينوود مع خيتافي في النصف الأول من الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

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وشارك اللاعب الإنجليزي في 15 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويبدو أن أتليتكو مدريد سيجد صعوبة في ضم جرينوود في ظل رغبة خيتافي في التعاقد معه بشكل دائم بداية من الموسم المقبل مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

جرينوود البالغ من العمر 22 عاما رحل عن مانشستر يونايتد بداية الموسم الحالي بعد الأزمة الكبيرة الذي تعرض لها.

وتم إيقاف جرينوود عن اللعب لأكثر من عام بعدما اتهم في قضية اغتصاب قبل أن يحصل على براءة في القضية.

لكن مانشستر يونايتد أعلن الاتفاق مع اللاعب على الرحيل، ولذلك انضم لصفوف خيتافي على سبيل الإعارة.

جرينوود مانشستر يونايتد أتليتكو مدريد
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