سقوط ثاني على التوالي.. فولام يهزم أرسنال ويبعده أكثر عن الصدارة

تلقى أرسنال هزيمة ثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي وخسر أمام فولام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وتراجع أرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الرابع وتوقف رصيده عند النقطة 40 بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة.

وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر والذي سيلعب غدا ضد نيوكاسل يونايتد.

بينما رفع فولام رصيده إلى النقطة 24 وارتقى إلى المركز 13 بجدول الترتيب.

تقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة 5 بهدف سجله بوكايو ساكا بعد مجهود كبير من جابريال مارتينلي الذي وضع له الكرة أمام المرمى.

وتعادل فولام في الدقيقة 29 عن طريق راؤول خيمينيز بعد متابعة لعرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني قلب فولام الأمور على أرسنال وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق هاريسون ريد بعدما استغل خطأ دفاع المدفعجية في إبعاد الكرة من أمام المرمى.

دفاع آرسنال يفشل في إبعاد الكرة وفولهام يضاعف النتيجة #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/UHNSIFzXEm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 31, 2023

ودفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بكل من لياندرو تروسارد وجابريال جيسوس ورييس نيلسون بدلا من مارتينلي وبين وايت وكاي هافرتز في محاولة لتنشيط هجوم فريقه.

واستمرت محاولات أرسنال لإحراز التعادل في الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.

وكان أرسنال قريبا من إحراز التعادل في الدقيقة 80 بعد عرضية خطيرة من تروسارد مرت أمام المرمى دون أن تجد من يتابعها في الشباك.

وكاد فولام أن يسجل الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة نفذها أندرياس بيريرا لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

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توتنام × بورنموث

في مباراة أخرى استعاد توتنام الانتصارات وحقق الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 39 في المركز الخامس، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 25 في المركز 12.

ثلاثية توتنام سجلها كل من بابي سار وسون هيونج مين، وريشتارليسون. بينما جاء هدف بورنموث عن طريق أليكس سكوت.