انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (2)-(1) أرسنال.. خسارة جديدة للمدفعجية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 15:58

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال - ولفرهامبتون

تستأنف مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي بمباراتين.

ويحل أرسنال ضيفا على فولام، بينما يستضيف توتنام فريق بورنموث.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن الصدارة، بينما فولام في المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة، بينما توتنام في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

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فولام (2)-(1) أرسنال

نهاية المباراة بفوز فولام بهدفين مقابل هدف

ق 59: جووووول هاريسون ريد والثاني

ق29 جووووول راؤول خيمينيز يسجل التعادل

ق14 ديفيد رايا يتألق

ق5 جوووول ساكا يسجل الأول

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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توتنام (3)-(1) بورنموث

نهاية المباراة بفوز توتنام

ق 84: جووووول الأول لبورنموث

ق 79: جوووول الثاني ريشتارليسون

ق 71: جوووووول سون والثاني

ق32 إصابة سار

ق9 جووووول سار يسجل الأول بتسديدة قوية

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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