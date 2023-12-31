تشكيل أرسنال - هافرتز ونيكيتاه أساسيان أمام فولام.. وجيسوس على مقاعد البدلاء

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بالثنائي كاي هافرتز وإيدي نيكيتاه في التشكيل الأساسي أمام فولام.

ويحل أرسنال ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعثر أرسنال في آخر مباراتين بتعادل وخسارة، بينما خسر فولام بآخر ثلاث مباريات.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: جاكوب كيور - ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس - بن وايت

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافرتز

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نيكيتاه - بوكايو ساكا

ويجلس جابرييل جيسوس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام فولام.

كما يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء في آخر تجربة قبل انتقاله إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا.

ويتواجد أرسنال في المركز الرابع مؤقتا برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

بينما فولام يتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر منذ آخر انتصار حققه الفريق على وست هام.