جوارديولا: سباق الدوري الإنجليزي متقارب للغاية.. وليفربول أفضل

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن السباق على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما اقترب مجددا من القمة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سباق لقب الدوري الإنجليزي متقارب للغاية، نحن لسنا في صدارة الدوري، وليفربول أفضل حاليا".

وأضاف "لقد تعرضنا للإصابات وبعض المشاكل، وفزنا بالألقاب، وهي ألقاب مهمة، وأود أن أقول إن مستوانا جيد حقًا ونستطيع المنافسة".

وتابع "هل أتوقع سلسلة فوز طويلة بعد فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي؟ صنعنا في الماضي الكثير من سلاسل الانتصارات، لكننا لم نفكر في ذلك في تلك الفترة أبدا".

وواصل "كنا نفكر فقط في المباراة التالية، شعرنا في سباق اللقب مع ليفربول أنه إذا خسرنا مباراة فلن نفوز بالدوري الإنجليزي ولهذا دفعونا إلى أعلى مستوى".

وأكمل "هذا الموسم نحن في موقف أكثر من جيد، سنخسر مباريات، المنافسون أيضا سيخسرون مباريات".

وشدد المدرب الإسباني "سنحاول أن نخسر أقل قدر ممكن من المباريات".

سجل ثنائية مانشستر سيتي أمام شيفيلد كل من رودري وجوليان ألفاريز.

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الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 40 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة التاسعة في المركز الـ 20 والأخير.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد هدرسفيلد يوم 7 يناير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما سيلعب شيفيلد يوم 6 ضد جيلينجهام في نفس البطولة.

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