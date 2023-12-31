سيد معوض يوجه رسالة غاضبة لـ حازم إمام.. ومفاجأة بشأن علاقته بـ بركات

وجه سيد معوض ظهير أيسر الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة غاضبة إلى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما فجّر معوض مفاجأة عن علاقته بمحمد بركات عضو اتحاد الكرة والذي أكد على توتر العلاقة بينهما وأنه خارج حياته منذ فترة.

وقال سيد معوض عبر قناة dmc: "أريد توجيه رسالة إلى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حازم تحدث عني دون ذكر اسمي، ويمكنني فعل الأمر نفسه كوني ضيفا لمدة يومين أسبوعيا ويمكنني التحدث عن الكثير من الحقائق والمواضيع ولكن لن أفعل ذلك وليس خوفا من أحد".

وتابع معوض "هناك حديث من الأحاديث الشريفة يقول أن من صفات المنافقين إذا خاصم فجر، بمعنى أنه إذا حدثت خصومة أخرج وأتحدث بشكل سيء عن الشخص الآخر ولكن أنا لست ذلك الشخص وليست من صفاتي".

أما عن فترته في الجهاز الفني لمنتخب مصر أوضح "عندما تواجدت في الجهاز الفني تحت قيادة حسام البدري، شاهدت أنه غير مقبول إعلاميا، والدليل أنه يوميا كنا نرى راتبه والقيمة المالية لمكافآته، هل أحد يعلم راتب فيتوريا حاليا؟".

وأضاف "من وجهة نظري عدم وجود تواصل إعلامي بشكل جيد مع حسام البدري، ولكنه كمدير فني أو شخص فهو ناجح جدا".

وكان سيد معوض قد عمل كمدرب مساعد لحسام البدري مرتين الأولى كانت مع الأهلي وبعدها رفقة منتخب مصر.

وبسؤاله عن غيابه هو ومحمد شوقي عن قيادة منتخبات الناشئين أجاب "أنا من القلائل الذين عملوا في أكبر مكانين بمصر عندما عملت مع الأهلي لمدة سنتين وحصدت 4 بطولات ثم منتخب مصر لسنتين، بعد ذلك جاءت لجنة مكونة من حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين وهم من اختاروا المتواجدين حاليا".

وشدد "كنت أتمنى أن يقود محمد شوقي أحد منتخبات الناشئين ولمدة طويلة، ولا أعلم ما هي معايير اختيار مدربين المنتخبات".

وكشف سيد معوض "اعتذرت عن عدم المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2008 بسبب مشكلة عدم إتمام انتقالي إلى الأهلي، كنت قد وقعت للأحمر في حضور يحيى الكومي ومحمود الخطيب بعد اتفاق الطرفين، وحصل الأهلي على الاستغناء الخاص بي ولكن رفضت منطقة الإسماعيلية ختمه وتمت إقالة الكومي، فتواصلت مع حسن شحاتة وطلبت الاعتذار بسببب عدم تركيزي".

وواصل معوض "حسن شحاتة رفض طلبي وأبلغني أنه في كل الأحوال غيابي لن يضيف جديد بالنسبة لقصة انتقالي، وبالفعل كانت أمم إفريقيا 2008 أحد البطولات التي شهدت تألقا لي".

وبسؤاله عن موقف معلول مع الأهلي أوضح "إذا كنت مسؤولا في الأهلي سأجدد لعلي معلول لمدة موسمين ولكن بشرط الاتفاق معه على الاكتفاء بمسيرته الدولية عقب أمم إفريقيا المقبلة وذلك بسبب عامل السن".

وشدد معوض "لم تحدث أي مشكلة في توقيع نجلي عمر مع الأهلي والأمور تمت في دقيقة واحدة تقريبا".

وبسؤاله عن شخص يطرده من حياته بلا عودة اختتم معوض تصريحاته "عدد من الناس أهمهم محمد بركات فهو غير موجود في حياتي منذ فترة".