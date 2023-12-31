تين هاج: هذا تفسيري للهزيمة أمام نوتنجهام

يؤمن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بأن الإصابات أثرت على نتائج فريقه السلبية مؤخرا، فقد أنهى الشياطين الحمر عام 2023 بالهزيمة 2-1 من نوتنجهام فورست.

وخسر مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الواضح أن النتيجة مخيبة للآمال للغاية، كما أنني أشعر بخيبة أمل أيضًا بسبب الأداء في الشوط الأول".

وأضاف "لقد صنعنا عددا قليلا من الفرص في الشوط الأول، كان يجب علينا اللعب بشكل أسرع، ولم يكن الأمر جيدًا بما يكفي في الثلث الأخير".

وتابع الهولندي "لقد قاتلنا وأردنا الفوز ولكن خسرنا بسبب الهجمات المرتدة لنوتنجهام فورست، هذا تفسيري للهزيمة".

وأكمل "تأثير الإصابات؟ لم نلعب مباراتين على التوالي بنفس الفريق، هذه التبديلات لا تساعد على الاستقرار ويمكن أن يفسر ذلك عدم الاستمراية في تقديم النتائج الإيجابية".

وواصل "أعتقد أن إلقاء اللوم على كل شيء لا يهم الجماهير، الجمهور لا يريد سماع سماع ذلك بل يريد الفوز، وعلينا أن نفعل ذلك".

وأتم "ترتيب جدول الدوري لا يكذب، علينا أن نحقق النتائج الإيجابية ونقدم أداء أفضل، أعرف الأسباب وليس من المنطقي أن نشعر بالإحباط. يجب أن أعمل على تحسين مستوى الفريق، وهذا ما نفعله يوما بعد يوم".

بعد أيام قليلة على العودة الرائعة أمام أستون فيلا من التأخر 2-0 إلى الفوز 3-2، خسر مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف.

تقدم نيكولاس دومينجيز لنوتنجهام في الدقيقة 64، وتعادل ماركوس راشفورد في الدقيقة 78، قبل أن يسترد مورجان جيبس وايت التقدم في الدقيقة 82.

الخسارة تركت يونايتد في المركز السابع مؤقتا برصيد 31 نقطة، وحملت الهزيمة التاسعة له في 20 مباراة، مقابل 10 انتصارات وتعادل وحيد.

أما نوتنجهام فورست فقد حقق فوزه الثاني من 3 مباريات تحت قيادة مدربه الجديد نونو سانتو، ليتقدم إلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

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