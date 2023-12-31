مواعيد مباريات الأحد 31 ديسمبر 2023.. أرسنال ضد فولام من أجل صدارة الدوري
الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 10:48
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، مباراتين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
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الدوري الإنجليزي
يحل أرسنال ضيفا على فولام في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.
أما توتنام فيستضيف بورنموث في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.
ويبتعد أرسنال عن صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر.
ويسعى أرسنال لزيادة اشتعال المنافسة على قمة ترتيب الدوري.
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