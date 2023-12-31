عبد المنصف: عواد يستحق الانضمام لـ المنتخب في أمم إفريقيا.. وحقيقة تصريحات شوبير

يرى محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك أن محمد عواد استحق التواجد في قائمة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2023، وكشف حقيقة تصريحاته بشأن مصطفى شوبير.

وغاب عواد عن قائمة منتخب مصر النهائية في أمم إفريقيا 2023 حيث انضم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل وأحمد الشناوي وأحمد صبحي على حسابه.

وقال عبد المنصف عبر أون تايم سبورتس 1: " محمد عواد كان يستحق أن يتواجد ومع احترامي للمنضمين للمنتخب، قدّم أداءً جيدا في الفترة الماضية وطريقة لعب معتمد جمال مع ثبات خط الدفاع جعلت عواد أفضل، وسبق له أن تعرض للظلم باستبعاده من كأس العالم 2018 ولم ينضم أيضا في فترات سابقة".

وأضاف "اختيارات حراس منتخب مصر؟ كنت متأكدا من انضمام محمد الشناوي كونه حارس المنتخب الأساسي، بالإضافة لحارس شاب بين محمد صبحي أو محمود جاد، لأن روي فيتوريا يعمل دائما على ضم حارس شاب في معسكراته".

وأكمل "لم أتوقع أن ينضم محمد أبو جبل لأنه مع البنك الأهلي بعيد عن المشاركات القارية، فيما تألق أحمد الشناوي مع بيراميدز ونافس في الدوري والسوبر وقاريا مع فريقه".

وواصل "محمد صبحي يتدرب حاليا في الزمالك وهو بالنسبة لي رقم 2 في حراسة مرمى الفريق، وعقوبته انتهت من أسبوعين وقبلها كان يتدرب بشكل فردي، وأتمنى استمراره للموسم المقبل، والمجلس أعلن من قبل أن صبحي هو الملف الثاني بعد تجديد فتوح".

وأوضح حقيقة تصريحاته بشأن ضم مصطفى شوبير، قائلا: "نُقلت بشكل خاطئ، السؤال كان: لو لدي فرصة اختار بين حمزة علاء ومصطفى شوبير، من سأضم؟ وكان ردي أن لدي 2 في نفس سن حمزة علاء وأن مصطفى لاعب جيد ولديه قدرات جيدة".

وتابع "ذكرت أنني تواصلت مع أحمد شوبير والده وقتما أثير حينها عن خروجه نجله معارا من الأهلي، وكان الأمر بيننا على سبيل المزاح، ولم أكن مكلفا من النادي للتفاوض والنادي ممنوع من القيد، وكيف سأتحدث مع والد اللاعب لضمه وليس النادي؟".

وأتم "لابد أن ندعم اللاعبين الشباب دون النظر عن الانتماء، لأن هذا دورنا".