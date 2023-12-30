عبد المنصف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مصطفى شوبير.. وموقف محمد صبحي

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - مصطفى شوبير

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، حقيقه طلبه التعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الاهلي للانضمام إلى فريقه.

وعوض شوبير غياب محمد الشناوي عن مباراة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر الذي توج به الأهلي بعد الفوز 4-2.

وقال مدرب حراس الزمالك عبر "إم بي سي مصر": "تحدثت مع أحمد شوبير حول إمكانية ضم نجله (مصطفى) للزمالك، لكنه أبلغني بصعوبة الأمر لتمسك اللاعب بالاستمرار في الأهلي وأنه رفض العديد من عروض الإعاراة آنذاك. الأمر كان مجرد نقاش شفهي وكنت أعلم الرد".

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وأضاف "مصطفى شوبير من الحراس الجيدة للغاية وأعتبره مستقبل حراسة مرمى مننتخب مصر وليس الأهلي فقط، لأنه يملك إمكانيات كبيرة ووموهوب ولديه كل المميزات وأسلوب لعبه يختلف تماما عن والده".

وعن أزمته خلال فترة تواجد أوسوريو أوضح "الأمور كانت جيدة في بداية المهمة مع أوسوريو، لكن طريقة لعبه هجومية بحتة ولا يهتم بالأمور الدفاعية وكان يبحث فقط عن تقديم كرة جميلة وهذا الأمر غير مريح بالنسبة لي ولحراس المرمى".

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك بعد تراجع النتائج وتولى معتمد جمال المهمة بدلا منه.

وعن موقف محمد صبحي اوضح "محمد صبحي حارس مميز وتطور بشكل كبير لكنه واجه سوء توفيق في بعض المباريات".

وكشف "أعتقد انه سيكمل مشواره مع الزمالك. بشكل شخص أحتاجه من الناحية الفنية".

وأتم "قمت بترشيح عدد من الحراس المميزين بمسابقة الدوري وأبلغت أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بأسمائهم".

وينتهي تعاقد الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى نادي الزمالك لحل ازمة إيقاف القيد من اجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز 12 في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 11 نقطة وله مباراتين مؤجلتين أمام الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.

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