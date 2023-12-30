لا تغركم الريمونتادا.. مانشستر يونايتد يعاود السقوط أمام نوتنجهام فورست

بعد أيام قليلة على العودة الرائعة أمام أستون فيلا من التأخر 2-0 إلى الفوز 3-2، خسر مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم نيكولاس دومينجيز لنوتنجهام في الدقيقة 64، وتعادل ماركوس راشفورد في الدقيقة 78، قبل أن يسترد مورجان جيبس وايت التقدم في الدقيقة 82.

الخسارة تركت يونايتد في المركز السابع مؤقتا برصيد 31 نقطة، وحملت الهزيمة التاسعة له في 20 مباراة، مقابل 10 انتصارات وتعادل وحيد.

أما نوتنجهام فورست فقد حقق فوزه الثاني من 3 مباريات تحت قيادة مدربه الجديد نونو سانتو، ليتقدم إلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

تغيير وحيد في تشكيل مانشستر يونايتد، راشفورد يقود خط الهجوم، وغياب هويلوند📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/DKFniMLh9Y — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023

بعد شوط سلبي شحيح الفرص دفع إريك تين هاج بلاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي بدلا من كوبي ماينو.

ثم حل أماد ديالو في الدقيقة 54 بدلا من أنتوني.

وفي الدقيقة 56 كاد يونايتد يتقدم بتسديدة من ديوجو دالوت ولكنها اصطدمت بالقائم.

وأتى الهدف الأول أرجنتينيا خالصا، بعد تمريرة من جونزالو مونتييل حولها نيكولاس دومينجيز إلى هدف في الدقيقة 64.

هدف نوتينجهام في مرمى مانشستر يونايتد صنع في الأرجنتين 🇦🇷✅pic.twitter.com/qUN2lREmIg — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023

وترك مونتييل موقعه لنيكو ويليامز في الدقيقة 74.

فيما تعادل يونايتد في الدقيقة 78 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو حولها راشفورد إلى تسديدة على حدود المنطقة مرت على يمين الحارس.

بكــــــــــــل هدوء راشفورد يسجل في شباك نوتينجهام فورست 😊pic.twitter.com/TJdaeqPjct — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023

ولكن سريعا صنع أنتوني إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد السابق هدف استرداد التقدم الذي سجله جيبس وايت في الدقيقة 82.

جيبس وايت والرد السريع لـ نوتينجهام فورست 🔥pic.twitter.com/PLUuFipc8c — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023

بعد ذلك دفع نونو سانتو بالثلاثي هاري توفولو وأوريل مانجالا وويلي بولي بدلا من أولا أينا ودانيلو وإيلانجا في الدقيقة 87.

فيما أتى سيرخيو ريجيلون على حساب أرون وان بيساكا في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تلقى كريستيان إريكسن كرة خطيرة داخل المنطقة ولكنه سددها بجوار القائم.

ويعود الشياطين الحمر إلى منافسات الدوري يوم 14 يناير بمواجهة توتنام هوتسبر.