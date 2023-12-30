نهاية رحلة امتدت 19 عاما.. لوريس ينتقل إلى لوس أنجلوس

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - لوس أنجلوس

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي التعاقد مع الفرنسي هوجو لوريس قادما من توتنام الإنجليزي.

ووقع الحارس الفرنسي المخضرم على عقد يمتد لموسم واحد حتى نهاية 2024 مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

الحارس البالغ 37 أنهى مسيرته الأوروبية التي توقفت عند 19 عاما بدءا من نيس وأولمبيك ليون ثم توتنام.

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وسبق وأن حصد لوريس جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي خلال 3 مواسم.

وقضى لوريس 11 موسما بقميص توتنام الإنجليزي عقب انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وخسر لوريس مكانه الأساسي مع توتنام لصالح الحارس الإيطالي جليوميلو فيكاريو.

وأعلن لوريس اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب فرنسا عقب خسارة نهائي كأس العالم 2022، وسبق له التتويج ورفع لقب كأس العالم 2018.

وخسر لوس أنجلوس نهائي الدوري الأمريكي موسم 2023 بالخسارة أمام كولومبوس كرو.

توتنام هوجو لوريس لوس أنجلوس
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