صاروخية دياوارا تكتب صعود طلائع الجيش للمربع الذهبي وخسارة زد الأولى

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

سقط زد في فخ الخسارة لأول مرة الموسم الجاري بفضل هدف قاتل في +90 أمام طلائع الجيش في الجولة 11 من الدوري المصري.

سجل موسى دياوارا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وظل زد في الصدارة برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن إنبي.

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بينما ارتقى طلائع الجيش من المركز التاسع إلى الرابع برصيد 17 نقطة.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى لبيتر موتوموسي لاعب وسط زد في الشوط الأول، وقبل انطلاق أحداث الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة حمراء لمجدي عبد العاطي مدرب زد الذي قاد فريقه من المدرجات طيلة الشوط الثاني.

وصف المباراة

تقدم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 13 سجله موسى دياوارا وألغي بداعي التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وبعد 10 دقائق ألغي هدف آخر وتلك المرة لبول جوليوس بسبب التسلل على يسري وحيد الذي مرر التمريرة الحاسمة.

وبعد دقيقة واحدة فقط منعت العارضة فرصة بول جوليوس من تقدم طلائع الجيش.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لبيتر موتوموسي في الدقيقة 36 بسبب التحام هوائي مع عبد الرحمن شيكا، وسط اعتراضات من لاعبي زد.

قبل بداية الشوط الثاني اشتعلت الأجواء وأشهر الحكم محمد غازي بطاقة حمراء لمجدي عبد العاطي بسبب اعتراضه على قراراته.

وتألق محمد شعبان في الدقيقة 55 في التصدي لفرصة مصطفى زيكو بعدما توغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

ظل التعادل السلبي سائدا وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع نهاية اللقاء بتلك النتيجة.

باغت موسى دياوارا الجميع وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى علي لطفي ليخطف 3 نقاط مثيرة.

الدوري المصري طلائع الجيش زد
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