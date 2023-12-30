صاروخية دياوارا تكتب صعود طلائع الجيش للمربع الذهبي وخسارة زد الأولى

سقط زد في فخ الخسارة لأول مرة الموسم الجاري بفضل هدف قاتل في +90 أمام طلائع الجيش في الجولة 11 من الدوري المصري.

سجل موسى دياوارا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وظل زد في الصدارة برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن إنبي.

بينما ارتقى طلائع الجيش من المركز التاسع إلى الرابع برصيد 17 نقطة.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى لبيتر موتوموسي لاعب وسط زد في الشوط الأول، وقبل انطلاق أحداث الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة حمراء لمجدي عبد العاطي مدرب زد الذي قاد فريقه من المدرجات طيلة الشوط الثاني.

وصف المباراة

تقدم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 13 سجله موسى دياوارا وألغي بداعي التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وبعد 10 دقائق ألغي هدف آخر وتلك المرة لبول جوليوس بسبب التسلل على يسري وحيد الذي مرر التمريرة الحاسمة.

للمرة الثانية فريق طلائع الجيش يحرز هدف في مرمى زد.. والحكم يلغيه للتسلل 🔥🔥 pic.twitter.com/rmHabpshzQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

وبعد دقيقة واحدة فقط منعت العارضة فرصة بول جوليوس من تقدم طلائع الجيش.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لبيتر موتوموسي في الدقيقة 36 بسبب التحام هوائي مع عبد الرحمن شيكا، وسط اعتراضات من لاعبي زد.

طرد لـ بيتر موتوموسي لاعب زد في مباراة فريقه أمام فريق طلائع الجيش 🔴🔴 pic.twitter.com/hB4ceZ40jn — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

قبل بداية الشوط الثاني اشتعلت الأجواء وأشهر الحكم محمد غازي بطاقة حمراء لمجدي عبد العاطي بسبب اعتراضه على قراراته.

أحداث ساخنة قبل بداية الشوط الثاني من مباراة طلائع الجيش وزد.. والحكم يطرد مجدي عبد العاطي مدرب زد pic.twitter.com/vtERrj8g99 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

وتألق محمد شعبان في الدقيقة 55 في التصدي لفرصة مصطفى زيكو بعدما توغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

ظل التعادل السلبي سائدا وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع نهاية اللقاء بتلك النتيجة.

باغت موسى دياوارا الجميع وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى علي لطفي ليخطف 3 نقاط مثيرة.