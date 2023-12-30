جوارديولا: التتويج بكأس العالم ساعد حالتنا المزاجية.. ومررنا بشهر صعب

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن التتويج بكأس العالم للأندية أفاد الحالة المزاجية للفريق.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "من الصعب دائما أن تلعب ضد شيفيلد يونايتد، هم مشابهون قليلا لكريستال بالاس ولكن في النهاية أنهينا المباراة بتحقيق الفوز وربما تعلمنا من ذلك".

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وتابع "سعيد جدا بالشباك النظيفة لأننا لمدة طويلة حققنا الفوز بدونها وقد خضنا شهر صعب مع السفر للسعودية والكثير من الأشياء الأخرى".

وأضاف "التتويج بكأس العالم للأندية ساعدنا كثيرا ساعدنا على المستوى المزاجي، نحن الآن قريبين من صدارة الدوري وحققنا بطولتين منذ بداية الموسم بالفعل لذلك فإن تلك المجموعة من اللاعبين رائعة".

وأتم "حالتنا الحالية جيدة، الآن حان وقت الحصول على بعض الراحة لأننا سنحصل على عدة أيام كإجازة والتي ستفود مفيدة لنا بالكامل قبل العودة".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 40 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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