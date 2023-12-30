حتى موعد السفر.. تفاصيل معسكر منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 27 لاعبا استعدادا للمشاركة في البطولة.

وتبدأ البطولة في 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير.

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وإليكم تفاصيل معسكر منتخب مصر حتى السفر إلى أبيدجان

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر سيقيم بفندق تياما بمدينة أبيدجان (العاصمة) خلال كأس أمم إفريقيا.

وسيخوض منتخب مصر جميع مبارياته على نفس الملعب وهو ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية.

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

جدول مباريات منتخب مصر في البطولة.

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – 14 يناير 2024 – ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثانية: مصر × غانا – 18 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثالثة: مصر × كاب فيردي – 22 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وحال تأهلنا في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

وفي حال التأهل كأفضل أصحاب المركز الثالث سيواجه منتخب مصر متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.