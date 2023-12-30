حتى موعد السفر.. تفاصيل معسكر منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 20:19
كتب : أحمد الخولي
كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2023.
وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 27 لاعبا استعدادا للمشاركة في البطولة.
وتبدأ البطولة في 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير.
وإليكم تفاصيل معسكر منتخب مصر حتى السفر إلى أبيدجان
- انطلاق المعسكر 2 يناير في العاصمة الإدارية الجديدة.
- يخوض المنتخب تدريباته في الاستاد الجديد للمدينة الأولمبية.
- يخوض منتخب مصر ودية ضد تنزانيا يوم 7 يناير في استاد القاهرة تبدأ في السادسة مساءً
- حصول لاعبي المنتخب على راحة بعد المباراة والعودة للمعسكر يوم 8 يناير مساءً
- يخوض المنتخب تدريبا صباحيا يوم 9 يناير ثم يسافر إلى كوت ديفوار عصرا ومن المتوقع أن تصل البعثة في العاشرة مساءً بطائرة خاصة تتحمل وزارة الشباب والرياضة تكاليفها.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا وموزمبيق وكاب فيردي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر سيقيم بفندق تياما بمدينة أبيدجان (العاصمة) خلال كأس أمم إفريقيا.
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