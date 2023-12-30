بوكيتينو: هذا سر غضب تياجو سيلفا.. وسنناقش انتقالات يناير مع الملاك

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي سعادته عقب الفوز على لوتون وتفادي عودة الخصم في النتيجة.

وقال المدرب في تصريحاته لقناة تي إن تي سبورتس: "أنا سعيد للغاية لأننا كان يجب أن نلعب بأفضل شكل ممكن لنفوز على لوتون".

وأضاف "إذا رأيت مباريات لوتون السابقة فإن اجتيازهم أمر صعب، وكادوا يعودون في النتيجة".

وواصل "أعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات اليوم والتي نحتاج لاستمرارها. أرى تحسن في العديد من الجوانب، ولكن في الوقت نفسه إنه فريق صغير في السن".

وأوضح "الفريق بحاجة للعمل معا أكثر لأن الجودة حاضرة. نحتاج إلى وحدة في السلوك".

وعن إحباط تياجو سيلفا عقب صافرة النهاية: "هذا هو تياجو. دائما ما يتذمر ولا يشعر بالرضا أبدا ولكن هذا أمر جيد. إن عمره 39 عاما ولا يزال يلعب وعاطفته حاضرة".

وأخيرا عن انتقالات يناير قال: "هذا شيء سنناقشه مع الملاك. الأهم الآن هو العمل مع اللاعبين مع المتواجدين لأننا منذ بداية الموسم نعاني من عدة إصابات. شخصيا لا أنوي دخول السوق ولكن إن كان هناك شيء جيد سنناقشه مع الإدارة".

وحقق تشيلسي الفوز على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية تشيلسي كل من كول بالمر الذي أحرز هدفين ونوني مادويكي، بينما سجل لوتون هدفين عن طريق روس باركلي وإليجا أديبايو.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 28 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 18.