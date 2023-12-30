الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون يدمر إيفرتون.. وأستون فيلا يفلت أمام بيرنلي المنقوص

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز

سحق ولفرهامبتون ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية الذئاب ماكس كيلمان في الدقيقة 26 وماتيوس كونيا في الدقيقة 63 وكريج داوسون في الدقيقة 61.

وسجل بيدرو نيتو هدفا رائعا تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 95.

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بهذا الفوز يرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر، بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب العقوبة الإدارية.

وفاز كريستال بالاس على برينتفورد 3-1 بعد تقدم الأخير في الدقيقة الثانية بهدف كين لويس بورتر.

وقلب كريستال الطاولة بثلاثية ميشيل أوليسيه "هدفين" في الدقيقتين 14 و58 وإيبيريتشي إيز في الدقيقة 39.

ويحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس عشر بـ 19 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.

وبصعوبة شديدة، تغلب أستون فيلا على بيرنلي المنقوص بنتيجة 3-2، حيث تم طرد ساندر بيرج في الدقيقة 56.

وتقدم أستون فيلا بهدف ليون بايلي في الدقيقة 28، وتعادل بيرنلي عن طريق زكي العمدوني في الدقيقة 30.

فيلا استرد التقدم بهدف موسى ديابي في الدقيقة 42، ثم طرد بيرج في الدقيقة 56، ولكن بيرنلي تمكن من التعادل بعد الطرد، بهدف لايل فوستر في الدقيقة 71.

هدف الفوز أتى أخيرا في الدقيقة 89 بركلة جزاء سجلها دوجلاس لويز.

بذلك رفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر الذي يواجه نيوكاسل في نفس الجولة بعد الغد، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثالث الذي له مباراة مؤجلة أمام برينتفورد، وأرسنال الرابع الذي يلاقي فولام غدا.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

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