تأجلت عودة دي بروين.. مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد بثنائية

حقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية مانشستر سيتي في المباراة كل من رودري وجوليان ألفاريز.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 40 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة التاسعة في المركز الـ 20 والأخير.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بجوليان ألفاريز في خط الهجوم بجانب فيل فودين وجاك جريليش.

المباراة شهدت تأجيل عودة كيفين دي بروين الذي عاد لمقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة ولكنه لم يشارك في المباراة.

واستمر غياب إيرلنج هالاند للإصابة.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق رودري في الدقيقة الـ 14 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

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GOAL!!!



Rodri opens the scoring after a lovely lay-off from Phil Foden. The Spanish international strolls through the defence and toe pokes home confidently!#beINPL #MCFC pic.twitter.com/rp6he4ueE0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023

وأضاف ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 61 مستغلا تمريرة من فيل فودين أمام المرمى ليسجل في الشباك الخاوية.

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ألفاريز يضيف الهدف الثاني في شباك شيفيلد #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/eElfAjpv60 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2023

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد هدرسفيلد يوم 7 يناير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما سيلعب شيفيلد يوم 6 ضد جيلينجهام في نفس البطولة.