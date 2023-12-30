تأجلت عودة دي بروين.. مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد بثنائية

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي ضد شيفيلد

حقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية مانشستر سيتي في المباراة كل من رودري وجوليان ألفاريز.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 40 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

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وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة التاسعة في المركز الـ 20 والأخير.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بجوليان ألفاريز في خط الهجوم بجانب فيل فودين وجاك جريليش.

المباراة شهدت تأجيل عودة كيفين دي بروين الذي عاد لمقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة ولكنه لم يشارك في المباراة.

واستمر غياب إيرلنج هالاند للإصابة.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق رودري في الدقيقة الـ 14 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 61 مستغلا تمريرة من فيل فودين أمام المرمى ليسجل في الشباك الخاوية.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد هدرسفيلد يوم 7 يناير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما سيلعب شيفيلد يوم 6 ضد جيلينجهام في نفس البطولة.

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