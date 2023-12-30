تشكيل مانشستر يونايتد - 10 غيابات أحدثهم هويلوند.. راشفورد يقود الهجوم أمام نوتنجهام

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب المهاجم راسموس هويلوند بسبب المرض، بعد تسجيله لهدف العودة أمام أستون فيلا في فوز الشياطين الحمر 3-2.

وتطول قائمة غيابات يونايتد بصورة عامة، حيث يغيب للإصابة لوك شو وفيكتور لينديلوف وتيريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير عن خط الدفاع وحده.

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في الوسط يغيب كاسيميرو وسفيان أمرابط للإصابة أيضا، إلى جانب جادون سانشو بقرار المدرب إريك تين هاج في الأمام، كما يغيب أنتوني مارسيال لظروف مرضية أيضا.

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - جوني إيفانز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو

البدلاء: ألتاي بايندير - ويلي كامبوالا - سيرخيو ريجيلون - دانييل جور - سكوت مكتوميناي - حنبعل مجبري - دوني فان دي بيك - أماد ديالو - فاكوندو بيليستري

ويحتل مانشتسر يونايتد المركز السابع برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن وست هام السادس.

فيما يحتل نوتنجهام المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

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