انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) شيفيلد

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد لوتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق85. فودين يهدر الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق60. جوووووول الثااني لمانشستر سيتي عن طريق خوليان ألفاريز بعد عرضية من فودين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14. جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق رودري بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز شيفيلد يونايتد
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