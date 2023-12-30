أفلت من "ريمونتادا" متأخرة.. تشيلسي يفوز على لوتون بسيناريو مثير

حقق تشيلسي الفوز على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الاخير بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية تشيلسي كل من كول بالمر الذي أحرز هدفين ونوني مادويكي، بينما سجل لوتون هدفين عن طريق روس باركلي وإليجا أديبايو.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 28 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 18.

التشكيل

عاد كول بالمر لتشكيل تشيلسي الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

🔵 أرماندو برويا يقود الهجوم تشكيل تشيلسي لمواجهة لوتون تاون pic.twitter.com/ojvs7z7gtZ — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023

أحداث المباراة

تقدم كول بالمر لتشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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GOAL!!!



Luton gift wrap an absolute shocking pass to Cole Palmer who slams home in the box.#beINPL #LTFC #CFC #LUTCHE pic.twitter.com/460ZzTF6ca — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023

وأَضاف نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 بتسديدة قوية قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

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وعاد بالمر لتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من نيكولاس جاكسون ليمر من حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك.

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وسجل لوتون هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 75 عن طريق لوتون تاون ولكن الحكم ألغاه لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 80 سجل لوتون من جديد ولكن الهدف احتسب تلك المرة عن طريق روز باركلي.

وفي الدقيقة الـ 87 سجل أديبايو الهدف الثاني عن طريق بمتابعة لرأسية تصدى لها الحارس بيتروفيتش.

وكاد لوتون أن يتعادل في الدقيقة الأخيرة بفرصة خطيرة عن طريق أديبايو ولكنها مرت بجوار المرمى.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد بريستون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.