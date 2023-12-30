أفلت من "ريمونتادا" متأخرة.. تشيلسي يفوز على لوتون بسيناريو مثير

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

كول بالمر - لوتون ضد تشيلسي

حقق تشيلسي الفوز على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الاخير بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية تشيلسي كل من كول بالمر الذي أحرز هدفين ونوني مادويكي، بينما سجل لوتون هدفين عن طريق روس باركلي وإليجا أديبايو.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 28 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 18.

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التشكيل

عاد كول بالمر لتشكيل تشيلسي الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

أحداث المباراة

تقدم كول بالمر لتشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأَضاف نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 بتسديدة قوية قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وعاد بالمر لتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من نيكولاس جاكسون ليمر من حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسجل لوتون هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 75 عن طريق لوتون تاون ولكن الحكم ألغاه لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 80 سجل لوتون من جديد ولكن الهدف احتسب تلك المرة عن طريق روز باركلي.

وفي الدقيقة الـ 87 سجل أديبايو الهدف الثاني عن طريق بمتابعة لرأسية تصدى لها الحارس بيتروفيتش.

وكاد لوتون أن يتعادل في الدقيقة الأخيرة بفرصة خطيرة عن طريق أديبايو ولكنها مرت بجوار المرمى.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد بريستون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي لوتون تاون الدوري الإنجليزي الممتاز
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