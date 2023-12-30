أفلت من "ريمونتادا" متأخرة.. تشيلسي يفوز على لوتون بسيناريو مثير
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:38
كتب : FilGoal
حقق تشيلسي الفوز على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الاخير بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثلاثية تشيلسي كل من كول بالمر الذي أحرز هدفين ونوني مادويكي، بينما سجل لوتون هدفين عن طريق روس باركلي وإليجا أديبايو.
الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 28 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 18.
التشكيل
عاد كول بالمر لتشكيل تشيلسي الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.
🔵 أرماندو برويا يقود الهجوم
تشكيل تشيلسي لمواجهة لوتون تاون pic.twitter.com/ojvs7z7gtZ— FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023
أحداث المباراة
تقدم كول بالمر لتشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023
Luton gift wrap an absolute shocking pass to Cole Palmer who slams home in the box.#beINPL #LTFC #CFC #LUTCHE pic.twitter.com/460ZzTF6ca
وأَضاف نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 بتسديدة قوية قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023
Madueke scores after a fantastic counter-attack!#beINPL #LTFC #CFC #LUTCHE pic.twitter.com/ljXaFKTT4p
وعاد بالمر لتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من نيكولاس جاكسون ليمر من حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023
Cole Palmer... STOP. IT. That is special. 3-0 to Chelsea after a classy run and composed finish!#beINPL #LUTCHE #CFC #LTFC pic.twitter.com/eRf0Tpz4yt
وسجل لوتون هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 75 عن طريق لوتون تاون ولكن الحكم ألغاه لوجود حالة تسلل.
وفي الدقيقة الـ 80 سجل لوتون من جديد ولكن الهدف احتسب تلك المرة عن طريق روز باركلي.
وفي الدقيقة الـ 87 سجل أديبايو الهدف الثاني عن طريق بمتابعة لرأسية تصدى لها الحارس بيتروفيتش.
وكاد لوتون أن يتعادل في الدقيقة الأخيرة بفرصة خطيرة عن طريق أديبايو ولكنها مرت بجوار المرمى.
وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد بريستون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.