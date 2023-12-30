تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز يقود الهجوم.. ودي بروين على دكة البدلاء ضد شيفيلد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد شيفيلد يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي مع شيفيلد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة كوفاسيتش بجانب رودري بخط الوسط.

ويعود كيفين دي بروين لقائمة مانشستر سيتي ويجلس على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – رودري.

أمامهما: برناردو سيلفا – فيل فودين – جاك جريليش.

الهجوم: خوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة مع خوضه لمباراة أقل، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 9 نقاط.