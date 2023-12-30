انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (2)-(3) تشيلسي

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - نيكولاس جاكسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لوتون تاون ضد تشيلسي في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق87. جوووول الثاني للوتون عن طريق أديبايو.

ق80. هدف أول للوتون عن طريق روس باركلي.

ق70. جوووول الثالث لتشيلسي عن طريق بالمر بعد مرور رائع من الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جوووول الثاني لتشيلسي عن طريق مادويكي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق12. جووووول أول لتشيلسي عن طريق كول بالمر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي لوتون تاون الدوري الإنجليزي الممتاز
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