مباشر مؤتمر فيتوريا.. إعلان القائمة

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 14:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر - روي فيتوريا

يعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا اليوم السبت للكشف عن قائمة الفراعنة المستدعاة لكأس أمم إفريقيا 2023.

سينطلق المؤتمر بعد قليل.

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