مباشر مؤتمر فيتوريا.. إعلان القائمة

قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر

كأس أمم إفريقيا - العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر الختامي

تعليق من عبد الله السعيد على تواجده في قائمة أمم إفريقيا المبدئية مع منتخب مصر

منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة اعتذار سام مرسي عن عدم المشاركة في كأس إفريقيا

كأس إفريقيا - كل ما تريد معرفة عن فندق إقامة منتخب مصر ومقر التدريبات

في الجول يكشف فندق إقامة منتخب مصر في كأس إفريقيا.. ومقر التدريبات

خبر في الجول – قرار من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي.. وموعد السفر إلى كوت ديفوار

في الجول يكشف موعد انضمام صلاح لـ منتخب مصر قبل أمم إفريقيا