مباشر مؤتمر فيتوريا.. إعلان القائمة
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 14:10
كتب : FilGoal
يعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا اليوم السبت للكشف عن قائمة الفراعنة المستدعاة لكأس أمم إفريقيا 2023.
سينطلق المؤتمر بعد قليل.
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مباشر مؤتمر فيتوريا.. إعلان القائمة 30 دقيقة | منتخب مصر