تشكيل تشيلسي - عودة بالمر.. وستيرلنج رفقة نكونكو على مقاعد البدلاء في مواجهة لوتون

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد لوتون بعد قليل.

ويحل تشيلسي ضيفا على لوتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل تشيلسي مشاركة نوني مادويكي كأساسي على حساب رحيم ستيرلنج الذي يجلس على دكة البدلاء، كما لا يشارك كريستوفر نكونكو من البداية أيضا.

ويعود كول بالمر لتشكيل تشيلسي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دجوردي بيتروفيتش.

الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.

الوسط: كونو كالاجير - مويسيس كايسدو.

أمامهما: كول بالمر - نيكولاس جاكسون - نوني مادويكي.

الهجوم: أرماندو برويا.