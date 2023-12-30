تشكيل تشيلسي - عودة بالمر.. وستيرلنج رفقة نكونكو على مقاعد البدلاء في مواجهة لوتون
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 13:39
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد لوتون بعد قليل.
ويحل تشيلسي ضيفا على لوتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد تشكيل تشيلسي مشاركة نوني مادويكي كأساسي على حساب رحيم ستيرلنج الذي يجلس على دكة البدلاء، كما لا يشارك كريستوفر نكونكو من البداية أيضا.
ويعود كول بالمر لتشكيل تشيلسي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دجوردي بيتروفيتش.
الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.
الوسط: كونو كالاجير - مويسيس كايسدو.
أمامهما: كول بالمر - نيكولاس جاكسون - نوني مادويكي.
الهجوم: أرماندو برويا.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) شيفيلد.. بداية المباراة أفلت من "ريمونتادا" متأخرة.. تشيلسي يفوز على لوتون بسيناريو مثير تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز يقود الهجوم.. ودي بروين على دكة البدلاء ضد شيفيلد انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (2)-(3) تشيلسي مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وسيتي وقمة إيطالية أمم إفريقيا 2023 - مدرب بورنموث يكشف سبب غياب حامد تراوري عن كوت ديفوار مؤتمر جوارديولا: عام 2023 ليس سيئا.. والدوري طويل جدا مؤتمر تين هاج: عندما يعود اللاعبين الأقوياء نستطيع الفوز على أي فريق