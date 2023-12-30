كأس أمم إفريقيا - العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر الختامي

ستستضيف العاصمة الإدارية معسكر منتخب مصر الختامي تحضير للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وأعلن محمد غرابة مدير منتخب مصر أن العاصمة الإدارية ستستضيف معسكر الفراعنة في الفترة من 2 إلى 9 يناير.

وسيتخلل المعسكر مواجهة ودية أمام تنزانيا يوم 7 يناير على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 من الشهر ذاته في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر سيقيم بفندق تياما بمدينة أبيدجان (العاصمة) خلال كأس أمم إفريقيا.