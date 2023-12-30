كأس أمم إفريقيا - العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر الختامي

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 12:22

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

ستستضيف العاصمة الإدارية معسكر منتخب مصر الختامي تحضير للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وأعلن محمد غرابة مدير منتخب مصر أن العاصمة الإدارية ستستضيف معسكر الفراعنة في الفترة من 2 إلى 9 يناير.

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وسيتخلل المعسكر مواجهة ودية أمام تنزانيا يوم 7 يناير على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 من الشهر ذاته في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر سيقيم بفندق تياما بمدينة أبيدجان (العاصمة) خلال كأس أمم إفريقيا.

وسيخوض منتخب مصر جميع مبارياته على نفس الملعب وهو ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية.

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

اعرف.. ملاعب وأماكن مباريات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 - جريدة البشاير

FilGoal.com يستعرض معكم جدول مباريات منتخب مصر في البطولة.

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – 14 يناير 2024 – ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثانية: مصر × غانا – 18 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثالثة: مصر × كاب فيردي – 22 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وحال تأهلنا في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

وفي حال التأهل كأفضل أصحاب المركز الثالث سيواجه منتخب مصر متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

* سيتم حسم منافس منتخب مصر إذا تأهل الفراعنة في الصدارة بحسب هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة كأفضل أصحاب مركز ثالث.

وستقام البطولة عبر ست ملاعب وهم كالتالي:

الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي.

أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو.

لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو.

تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في ياموسوكرو.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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